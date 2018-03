Deel dit artikel:











Aanrijding tussen politiemotor en fietser in Delft Ongeluk op Papsouwselaan Delft | Foto: Regio15

DELFT - Op de Papsouwselaan in Delft is donderdagmiddag een aanrijding geweest tussen een politiemotor en een fietser. Het ongeluk gebeurde op een rotonde. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

De fietser is eerst ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Volgens een politiewoordvoerster ging het om een hoofdwond. De fietser is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.