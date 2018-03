Deel dit artikel:











Opvallend: lijsttrekkers van NIDA en ID voorbijgestreefd door de nummer twee Adeel Mahmood en Cemil Yilmaz Foto: NIDA

DEN HAAG - Niet de lijsttrekker maar de nummer twee van de islamitische partij NIDA, Adeel Mahmood, wordt donderdagavond in Den Haag geïnstalleerd als raadslid. De partij won met de gemeenteraadsverkiezingen vorige week een zetel. Omdat Mahmood meer stemmen kreeg dan lijsttrekker Cemil Yilmaz en met voorkeursstemmen is gekozen, gaat hij de raad in voor NIDA. Yilmaz gaat de Haagse partijafdeling van NIDA oprichten.

Het gebeurt niet vaak dat de lijsttrekker van een partij voorbijgestreefd wordt door iemand die lager op de kieslijst staat. Maar dat is wel wat er bij NIDA aan de hand is. Lijsttrekker Cemil Yilmaz kreeg 943 stemmen en Adeel Mahmood die op nummer twee van de kieslijst staat, 1669 stemmen. Dat betekent dat Mahmood met voorkeurstemmen is gekozen en de raad in mag, ten koste van de nummer een. Ditzelfde geldt voor de Islam Democraten. Ook bij deze partij kreeg de nummer twee Tahsin Cetinkaya meer stemmen dan lijsttrekker Hasan Kucuk. Cetinkaya is met voorkeurstemmen gekozen en wordt daarom vanavond geïnstalleerd.

'Gouden combinatie' Volgens NIDA gaan Yilmaz en Mahmood de komende raadsperiode als 'gouden combinatie' gezamenlijk de Haagse NIDA afdeling leiden en samen invulling geven aan het raads- en commissiewerk. 'Cemil Yilmaz neemt de leiding in de oprichting van de Haagse partijafdeling van NIDA. Adeel Mahmood richt zich vanuit zijn raadservaring en als raadslid de komende maanden op het opzetten van de Haagse NIDA-fractie', schrijft de partij in een verklaring.

