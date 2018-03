Paasgedachte op het Marecollege: één dag zonder mobiele telefoon

LEIDEN - Het Marecollege in Leiden bereidt zich op een wel heel bijzondere manier voor op het paasfeest. De leerlingen van de school moesten donderdag hun mobieltjes inleveren als onthouding in deze vastenperiode.

'We dachten: hoe kunnen we de leerlingen één dag laten vasten van iets wat ze heel vaak gebruiken en waarvan ze de hele dag een impuls krijgen?' vertelt docent Mare Riemersma. 'We hebben op een ludieke manier gevraagd of ze hun telefoon in een paasei willen stoppen.'

Het niet gebruiken van telefoons past bij de periode van vasten die rond Pasen door veel christenen wordt nageleefd. Bovendien dwingt het afgeven van telefoons de leerlingen om weer echt met elkaar in contact te komen.



'Een gezellige sfeer'

Het bijzondere onderdeel van de paasviering wordt behoolijk positief door de kinderen ontvangen. 'Ik vind het gemis wel meevallen', zegt een leerling. 'Je hebt nu ook veel contact met kinderen uit andere klassen. Het is gewoon een hele gezellige sfeer en je kunt met iedereen kletsen.'

Toch zitten er ook een paar nadelen aan het niet gebruiken van de telefoon. 'Ik heb er niet heel veel problemen mee dat ik mijn telefoon nu niet heb. Ik kijk er niet veel op, probeer sociaal te zijn met mensen. Maar de tijd niet zien en geen muziek kunnen luisteren vind ik wel een beetje vervelend.'