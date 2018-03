Kickbokser Rico Verhoeven: maak er geen etnische strijd van

DEN HAAG - Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven wist van de verdeeldheid onder Nederlandse jongeren van Marokkaanse komaf en de Nederlandse jongeren voor zijn gevecht met kickbokser Badr Hari.

In de weken voor het gevecht waren er volgens Appie el Massaoudi van de Haagse Markt opstootjes in de Schilderswijk in Den Haag. 'Er ontstonden twee kampen die elkaar én de kickboksers van alles toewensten. Soms gingen ze bijna met elkaar op de vuist', vertelt Appie.

In de tweede ronde van het grootse gevecht gaf Badr Hari op vanwege een armbreuk. En zo werd Rico Verhoeven de grote winnaar. Rico vindt dat de strijd in de boksring thuishoort en niet op straat. 'We vinden kickboksen allemaal tof, ga er geen etnische strijd van maken'.



'Ik ben alles behalve racistisch'

'Mijn manager heeft een Marokkaanse afkomst en mijn mental coach heeft een Kaapverdische achtergrond, ik ben echt alles behalve racistisch, dat is iets waar ik ver van weg wil blijven', vertelt de wereldkampioen kickboksen in talkshow FRITS!

De rematch staat gepland in september van dit jaar, de exacte datum zal later bekend worden gemaakt. Op 22 april geeft Rico Verhoeven een Winners Workout in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

