Automobilist overlijdt na aanrijding met vrachtwagen

Dodelijk ongeval aan de Oostkanaalweg in Ter Aar. (Foto: MediaTV)

TER AAR - Bij een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto op de Oostkanaalweg in Ter Aar is donderdag een dode gevallen. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. De hulpdiensten rukten massaal uit. Zo kwamen er meerdere ambulances en een brandweerwagen ter plaatse.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de personenauto is nog niet geïdentificeerd. De N460 is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de rotonde bij de Zegerbrug. Een politiehelikopter maakte overzichtsfoto's van de plaatse van het ongeluk.

