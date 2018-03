Omwonenden ongerust over gsm-masten in Westland

DEN HOORN - Omwonenden van de katholieke kerk in Den Hoorn willen dat de gemeente Midden-Delfland de komst van gsm-masten op de kerk tegenhoudt. Het zou kunnen leiden tot hoge bloeddruk en ziektes als kanker en diabetes. Ook in Maasland is ophef ontstaan, nu blijkt dat daar al vier jaar zendmasten op de kerk staan.

Bianca Berends en Casper van der Marel uit Maasland schrokken zich rot, toen onlangs een pamflet bij hen in de bus viel over de risico's van electromagnetische straling. Hun zoontje had een hersentumor toen hij 2 jaar oud was. Het mannetje maakt het inmiddels weer goed.

Maar de andere kinderen klagen vaak over hoofdpijn en daarom heeft het echtpaar een brief naar het kerkbestuur geschreven. 'Ik wilde graag weten waarom ze de masten hebben geplaatst en of ze weten dat er gevolgen aan vast kunnen zitten voor de gezondheid van mijn kinderen', aldus Berends.



Petitie

In het antwoord verwijst de kerk naar de informatiebijeenkomst van de gemeente Midden-Delfland in april in Den Hoorn. Ruim driehonderd mensen hebben daar al een petitie ondertekend tegen een vergunning voor Vodafone om de masten te plaatsen.

Het comité zegt dat de overheid studies naar de gevaren bewust negeert. Wendy Schouten van het comité reageert verbaasd. 'We hebben hier prima bereik, er is ook niemand die klaagt. Waarom moet er dan nog een zendmast komen?', vraagt ze zich af.



Buiten bebouwde kom

Het comité wil dat nieuwe masten buiten de bebouwde kom komen te staan. Met het oog op de komst van nieuwe 5G-zendmasten overweegt het ministerie van Economische Zaken regels te maken voor de maximale straling.

Midden-Delfland zou daarop moeten vooruitlopen, vinden de actievoerders. De gemeente Midden-Delfland wil nog niet vooruitlopen op de bijeenkomst in april.

