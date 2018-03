'Vrouwelijke' Passion in Bartholomeuskerk Poeldijk

Deel dit artikel:











Passion in Poeldijk | Foto: Omroep West

POELDIJK - Landelijk zullen veel ogen gericht zijn op Amsterdam, waar donderdagavond het muzikale bijbelspektakel The Passion voor de achtste keer wordt georganiseerd. Maar in de Bartholomeuskerk in Poeldijk zijn ze er inmiddels ook bedreven mee. Voor de vierde keer wordt daar de Westland Passion gehouden, die werd bedacht en uitgevoerd door het Poeldijkse popkoor Fine Tuning. Compleet met een kruis gemaakt van druiventakken.

Aan de Voorstraat in het Westlandse dorp ligt de Bartholomeuskerk, ook wel de 'kathedraal van het Westland' genoemd. Donderdagavond zijn de leden van popkoor Fine Tuning, onder de imposante bogen van de kerk, nog druk bezig met de voorbereidingen en wordt er een generale repetitie gehouden. Maar De Westland Passion is niet zomaar een voorstelling. 'We beginnen al in de zomer met de voorbereidingen', legt scriptschrijver Leon Enthoven uit. 'Eigenlijk gaat bijna al onze vrije tijd hierin zitten. Maar het blijft ieder jaar weer een mooie uitdaging.'

Maria Anders dan bij de landelijke uitvoering van The Passion zal de voorstelling in het Westland vrijdagavond worden gespeeld vanuit het oogpunt van een vrouw: Maria, de moeder van Jezus. 'We willen het toch elk jaar iets anders doen', besluit Enthoven.