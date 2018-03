Deel dit artikel:











Verdachte moord Tomatenstraat Leiden blijft zwijgen Maarten O | Foto: Facebook

LEIDEN - Moordverdachte Maarten O. hield donderdagmiddag zijn kaken op elkaar tijdens een inleidende zitting in zijn zaak. O. wilde geen vragen beantwoorden van de rechter, die had geëist dat hij aanwezig zou zijn in de rechtbank in Den Haag. En dus was O. verplicht opgehaald vanuit het Pieter Baan Centrum in Utrecht, waar hij sinds woensdag verblijft.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De 46-jarige ex-tbs'er Maarten O. wordt verdacht van de moord op de 38-jarige Tomasz Kierat. De Pool zou door O. zijn doodgestoken in zijn huis in de Tomatenstraat in Leiden, eind september. O. houdt vol dat hij handelde uit noodweer. Het volledige verhaal heeft hij tot op heden nog niet verteld. Eerder zei O., dat hij dat alleen zou doen voor een rechter. Maar donderdag zweeg hij. De rechter deed verwoede pogingen om O. tijdens de zitting aan het praten te krijgen. 'Als we uw kant van het verhaal niet kennen, dan weten we ook niet of we nog meer onderzoek moeten doen', zei ze. Maar O. liet zich niet verleiden tot het afleggen van een verklaring. 'Ik ben niet verplicht tot antwoorden, mevrouw', zei hij.

Nieuw onderzoek? Ook de officier van justitie hield O. voor dat er straks misschien opnieuw onderzoek gedaan moet worden, door de politie of het Pieter Baan Centrum, als O. zijn verhaal zou vertellen. 'Misschien nemen ze een ander standpunt in', zei de officier. Maar O. bleef zwijgen. Ook op praktische vragen wilde hij geen antwoord geven. Zo wilde hij niet laten weten wanneer hij wel zou gaan praten. En of hij of de volgende keer überhaupt wel aanwezig zou zijn. Die volgende zitting staat gepland voor donderdag 7 juni. In de tussentijd moet nog een getuige gehoord worden. Ander onderzoek, zoals sporenonderzoek en forensisch onderzoek, is inmiddels afgerond. Dat liet het Openbaar Ministerie weten. LEES OOK: Verdubbeling aantal moorden dit jaar; meer liquidaties