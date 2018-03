Deel dit artikel:











Hertelling in Zoeterwoude: zetelverdeling blijft hetzelfde De stemmen worden opnieuw geteld in Zoeterwoude. (Beeld: Omroep West)

ZOETERWOUDE - Het hertellen van alle stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft geen wijzigingen in de zetelverdeling opgeleverd. De VVD, die in eerste instantie stemmen tekort kwam voor een restzetel en daarom de hertelling had aangevraagd, blijft steken op twee zetels. Progressief Zoeterwoude behoudt haar zes zetels.

De hertelling in Zoeterwoude leverde slechts enkele kleine verschuivingen op in het aantal stemmen, liet burgemeester Liesbeth Bloemen donderdagavond weten. Zo kreeg Progressief Rijnwoude twee stemmen minder en VVD één. Er bleken echter drie blanco stemmen meer te zijn. LEES OOK: Hertelling gemeente Zoeterwoude begonnen, VVD hoopt op 11 stemmen meer