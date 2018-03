Dirk Kuijt krijgt op 27 mei afscheidsduel in Feyenoord-stadion

KATWIJK - Oud-voetballer Dirk Kuijt krijgt op 27 mei zijn afscheidswedstrijd in De Kuip. Dat is ongeveer een jaar nadat hij Feyenoord met drie doelpunten tegen Heracles Almelo naar het kampioenschap schoot. De spits uit Katwijk stopte na dat duel.

Veel bijzonderheden over de zogenoemde Dirk Kuijt Testimonial zijn nog niet bekend. Wel dat veel van zijn oud-ploeggenoten in actie komen. De 37-jarige Katwijker liet al wel weten de opbrengst van het duel aan goede doelen te schenken. Dat zijn de Dirk Kuyt Foundation, de Feyenoord Foundation en Support Casper.

'Het lijkt me fantastisch om met veel bekenden uit het verleden nog eenmaal in de Kuip te spelen', reageerde Kuijt. 'Ik ben ook vereerd dat zoiets bijzonders voor mij wordt georganiseerd. Ik kijk uit naar de dag en vind het heel mooi dat ik de kans krijg om op deze manier afscheid te nemen van mijn leven als profvoetballer. Dat ik de goede doelen aan deze dag kan koppelen geeft het voor mij extra glans.'



Quick Boys

De laatste wedstrijd van Kuijt was op 14 mei 2017 tegen Heracles Almelo. Na zijn amateurperiode bij Quick Boys kwam hij uit voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe. In de zomer van 2015 keerde hij terug bij Feyenoord. Tussen 2004 en 2014 kwam Kuijt bovendien 104 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij speelde onder meer de finale van het wereldkampioenschap in 2010 tegen Spanje.

