Wolter Kroes slotact op Vlaggetjesdag Scheveningen

DEN HAAG - Vlaggetjesdag 2018 krijgt een spetterend slot. De organisatie heeft niemand minder dan Wolter Kroes bereid gevonden de feestdag op Scheveningen af te sluiten. De zanger, die inmidels 30 jaar in het vak zit, zal vanaf 17.00 uur de haven op zijn kop zetten.

Eerder was al bekend geworden dat de finalist van The Voice of Holland Samantha Steenwijk op het hoofdpodium zal staan. 'We zijn super blij dat zij haar prachtige Nederlandstalige repertoire van Geef je weer aan mij tot Ik leef mijn eigen leven ten gehore gaat brengen', zegt Monique Harteveld, bestuurslid en verantwoordelijk voor de programmering.

In het kader van zijn jubileumjaar bracht Wolter Kroes zijn nieuwe album Formidabel uit. Maar zijn kaskrakers Viva Hollandia en Ik heb de hele nacht liggen dromen zullen zeker niet ontbreken. Vlaggetjesdag heeft dit jaar plaats op zaterdag 16 juni. Bekijk het hele programma feestaanzee.nl.

