West Wekker: Geen zetelwijzigingen in Zoeterwoude en Kuijt krijgt afscheidsduel

REGIO - Goedemorgen! Wrijf de slaap uit je ogen op deze Goede Vrijdag. Misschien ben je al vrij, dan kun je de dag rustig beginnen met het nieuws in onze West Wekker. Het hertellen van alle stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude heeft geen wijzigingen in de zetelverdeling opgeleverd en Katwijker Dirk Kuijt krijgt op 27 mei een afscheidswedstrijd.

1. Hertelling in Zoeterwoude: zetelverdeling blijft hetzelfde

De hertelling in Zoeterwoude leverde slechts enkele kleine verschuivingen op in het aantal stemmen, liet burgemeester Liesbeth Bloemen donderdagavond weten. Zo kreeg Progressief Rijnwoude twee stemmen minder en VVD één. Er bleken echter drie blanco stemmen meer te zijn.

2. Dirk Kuijt krijgt op 27 mei afscheidsduel in Feyenoord-stadion

Dirk Kuijt krijgt op 27 mei zijn afscheidswedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Dat is ongeveer een jaar nadat hij Feyenoord met drie doelpunten tegen Heracles Almelo naar het landskampioenschap schoot. De spits uit Katwijk nam daarna afscheid van het voetbal maar nu krijgt hij dus alsnog een uitzwaaiduel.

3. Haagse gemeenteraad kan aan de slag, raadsleden beëdigd

De 45 raadsleden van de gemeenteraad van Den Haag zijn donderdagavond officieel beëdigd. De publieke tribune zat vol met familie en vrienden van de raadsleden. Groep de Mos is met acht raadsleden de grootste fractie, gevolgd door de VVD met zeven, D66 met zes en GroenLinks met vijf raadsleden.

4. 'Vrouwelijke' Passion in Barthelomeuskerk Poeldijk

Terwijl tv-kijkend Nederland massaal afstemde op The Passion, maakt het Westland zich op voor haar eigen versie van het muziekspektakel. Donderdagavond was de generale repetitie. Het verhaal van de Westlandse versie richt zich op Maria, de moeder van Jezus.

5. Zilveren speld voor paralympisch kampioen zitskiën Jeroen Kampschreur

Jeroen Kampschreur (18) heeft een zilveren erespeld gekregen van de gemeente Leiderdorp. De zitskiër kreeg die voor het behalen van een gouden medaille tijdens de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Hij werd onder belangstelling van familieleden, vrienden en andere dorpsgenoten gehuldigd in het gemeentehuis.

Weer: Af en toe zon, maar er kan plaatselijk ook enige regen vallen. De wind (zuidoosten/oosten) is matig en het wordt met maximaal 12 graden wat zachter. Zaterdag: droog met wat zon en 10 graden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond. Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.