Deel dit artikel:











Koud paasweekend op komst: 'Het wordt ronduit kil' Een verregende paashaas. | Foto: Jolanda Bakker

REGIO - Houd je winterjas nog maar even aan als je paaseitjes gaat zoeken dit weekend, het wordt koud en nat. 'Eerste Paasdag ziet er niet geweldig uit. Het wordt ronduit kil', zegt Tom van der Spek van Weer.nl. 'Wat het weer betreft worden het geen paasdagen die we ons nog lang zullen herinneren in positieve zin.'

Het paasweekend begint op Goede Vrijdag met een vrij zachte lucht, het wordt in de middag zo'n 12 graden. In de loop van de avond en nacht gaat het regenen. Paaszaterdag wordt er niet veel beter op. 'Er is vrij veel bewolking en helemaal droog zal het niet blijven', verwacht Van der Spek. Aan de kust wordt het 9 tot 10 graden, in het oosten en zuidoosten van de regio wordt het zo'n 11 graden.

Bewolking en af en toe een bui Eerste Paasdag komt er koudere lucht Nederland in, het wordt maximaal 6 tot 7 graden. 'Ook dan zitten we opgescheept met vrij veel bewolking. Waarschijnlijk valt er ook af en toe een bui.'

In de nacht van zondag op maandag kan er vorst aan de grond zijn Tom van der Spek van Weer.nl

Wordt Tweede Paasdag dan misschien beter? 'Ik heb er weinig hoop op. De nacht van zondag op maandag wordt koud, met hier en daar vorst aan de grond.' In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt zo'n 8 a 10 graden. Wie toch een beetje van mooi weer wil genieten, moet dat in de ochtend van Tweede Paasdag doen. 'Dan valt het misschien mee. Het is dan droog en de zon schijnt af en toe.' Wordt Tweede Paasdag dan misschien beter? 'Ik heb er weinig hoop op. De nacht van zondag op maandag wordt koud, met hier en daar vorst aan de grond.' In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt zo'n 8 a 10 graden. Wie toch een beetje van mooi weer wil genieten, moet dat in de ochtend van Tweede Paasdag doen. 'Dan valt het misschien mee. Het is dan droog en de zon schijnt af en toe.' LEES OOK: Paaspuzzelen en eierracen: de tien leukste paastips