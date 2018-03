Doolhof keert terug bij tachtigste verjaardag Drievliet

DEN HAAG - Een café, een theetuin, een paar wippen en wat schommels. Zo begon het, dit jaar precies tachtig jaar geleden. De buitenplaats Drievliet bestond al eeuwen, maar pas in 1938 kreeg het landgoed voorzichtig een recreatiebestemming. Tegenwoordig is het een attractiepark, met zo'n 350.000 bezoekers per jaar. Op Goede Vrijdag opent Drievliet in Den Haag de poort voor het tachtigste seizoen. Speciaal voor deze verjaardag keert het oude doolhof terug.

Traditiegetrouw zijn de paasdagen de start van het nieuwe toeristenseizoen. Veel attractieparken komen uit hun winterslaap om de eerste bezoekers van het jaar te kunnen verwelkomen. Dat geldt ook voor Drievliet, dat sinds de 'grenscorrectie' officieel op Haags grondgebied ligt. Drievliet is een echt familiebedrijf. Het zijn Piet en To Faaij die in 1937 het landhuis huren, dat al voorkomt op een tekening uit 1769. Zij starten er hun Rijswijkse 'dorpscafé' en breiden het uit met een theehuis.

In 1950 slaagt de familie erin om het huis en het landgoed te kopen. Al snel wordt de eerste draaimolen aangeschaft en wordt het landgoed steeds belangrijker. Na de oorlog wordt het een zeer populaire trekpleister, waar generaties inwoners van Rijswijk, Den Haag en Delft mooie momenten beleven. Een van de topattracties is het doolhof, dat in 1970 plaatsmaakt voor nieuwe attracties.



Primeurs

Een Nederlandse primeur is de monorail, die in 1968 opent en die nog steeds in het park staat. Ook erg trots is het park op de 'Formule X': een zogeheten 'launch coaster'. Ofwel een achtbaan waarin je wordt afgeschoten. Speciaal voor het Haagse park ontworpen, zodat hij op een relatief kleine oppervlakte past.

Vandaag is het park nog altijd in handen van de familie Faaij. De broers Jos en Piet zwaaien er samen de scepter. Het landhuis hoort er niet meer bij; dat wordt verhuurd aan een Chinees restaurant. Het parkt telt zo'n 35 attracties, die vooral leuk zijn voor families. Het doolhof dat in vroeger dagen zo immens populair was, keert eind deze maand terug. In het kader van het jubileumjaar laat de familie oude tijden herleven op een nieuw verworven terrein van 1000 vierkante meter. Ook kunnen de bezoekers in het park naar een historische tentoonstelling. Aan de hand van foto's, films en ander historisch materiaal kunnen herinneringen worden opgehaald.

Meer over de geschiedenis van Drievliet hoor je zaterdagochtend in het radioprogramma UIT! van Radio West, waar directeur Jos Faaij te gast is.





