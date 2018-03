Grootschalige fraude met sociale huurwoningen in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag zijn donderdag woningen en kantoren doorzocht in verband met een onderzoek naar fraude met sociale huurwoningen. Documenten werden vervalst waardoor woningzoekenden sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning waar ze geen recht op hebben. In het onderzoek zijn gegevens gevonden van honderden mensen die mogelijk op deze manier zijn 'geholpen', meldt het Openbaar Ministerie (OM).

In juli werd al een woning en kantoor van een toen 40-jarige vrouw uit Den Haag doorzocht. Zij zorgde er volgens de Inspectie SZW voor dat mensen hoger op de wachtlijst voor een huurwoning bij Haagse corporaties werden geplaatst. Ze zou papieren vervalsen, of het inkomen op papier verhogen zodat een hypotheek binnen bereik kwam. Zij regelde dit voor gemiddeld een paar 100 tot 2500 euro.

In het onderzoek zijn nog twee verdachten in beeld gekomen, een 33-jarige man en een 40-jarige vrouw. Zij zouden tegen betaling documenten zoals inkomensformulieren van de Belastingdienst, loonstroken en werkgeversverklaringen hebben vervalst zodat mensen in aanmerking komen voor sociale huurwoningen waar ze geen recht op hebben. Ook konden ze er mogelijk voor zorgen dat mensen hoger op de wachtlijst voor een sociale huurwoning kwamen. De valse documenten zijn mogelijk ook voor andere zaken, zoals het krijgen van een hypotheek, gebruikt.



Sinds 2012

Vermoedelijk waren de frauduleuze praktijken al sinds 2012 gaande. De vervalste documenten werden waarschijnlijk vooral gebruikt in Den Haag en omgeving. Naar mogelijke soortgelijke fraude in de drie andere grote steden loopt momenteel nog geen onderzoek, zegt de woordvoerder van het OM. 'Daarvoor wordt een afweging gemaakt van hoe sterk de signalen daarover zijn en of er capaciteit voor is', zegt ze.

De doorzoekingen donderdag vonden plaats in twee woningen en drie bedrijfspanden. Er is beslag gelegd op administratie en op digitale gegevensdragers. Niemand is aangehouden.



Woningcorporaties

Ook woningcorporaties in de regio Haaglanden constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met malafide woningbemiddelingsbureaus om snel aan een sociale huurwoning te komen. Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) roept op om niet met zulke bureaus in zee te gaan.

Directeur Jolanda van Loon van SVH: 'Bij constatering van fraude worden woningzoekenden die (laten) frauderen met hun gegevens uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem, Woonnet Haaglanden. Bij constatering achteraf worden zelfs regelmatig ontruimingsprocedures gestart. Kortom, de woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk gedupeerd en komen helemaal niet meer in aanmerking.'

LEES OOK: Paula wacht al anderhalf jaar op huurwoning: 'Mijn dochter huilt omdat ze hier wil blijven'