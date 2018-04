Deel dit artikel:











'Gele goud' rolt Gouda weer binnen Kaasboeren in traditionele kleding halen de kaas binnen | Foto: ANP

DEN HAAG - De boten met kazen zijn gearriveerd in Gouda en dat betekent dat het kaasseizoen is gestart. Onder leiding van wethouder Thierry van Vugt is de markt donderdagochtend offcieel geopend en kunnen de kazen weer verhandeld worden.

De kaasmarkt is één van Gouda's grootste trekpleisters in de zomer en trekt duizenden bezoekers. Op de markt wordt door middel van een historisch schouwspel aangetoond hoe kaas wordt verhandeld. Voor de Waag onderhandelen boeren en handelaren over de prijs en wordt de koop met het eeuwenoude gebruik van handjeklap beklonken. Wie wil zien hoe het 'gele goud' wordt verkocht, kan iedere donderdagochtend tot en met 30 augustus terecht in Gouda.



