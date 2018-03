Dylan van Baarle met frisse moed naar Vlaanderen: 'Knallen'

ZOETERMEER - Tevreden was Dylan van Baarle uit Zoetermeer niet over zijn optreden in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Toch reed hij donderdagavond vol vertrouwen van zijn woonplaats Veenendaal naar het Belgische Marke, uitvalsbasis van zijn ploeg Sky deze periode. 'Twee jaar geleden had ik een week voor Vlaanderen ook zo'n weekend. Toen ben ik rustig gebleven, niet in paniek geraakt. En ik werd zesde in de Ronde van Vlaanderen.'

Vorig jaar werd de in Voorburg geboren renner zelfs vierde in de befaamde klassieker. 'Toen had ik inderdaad ervoor wel betere resultaten neergezet. Het zegt niet alles, maar misschien had ik dan nu nog een net iets beter gevoel gehad. Ik was na vorig weekeinde mentaal een beetje moe, maar ik heb deze week lekker getraind. Ik voel me fris genoeg om te gaan knallen zondag.'

Van Baarle (25) trok met zijn resultaten - hij werd ook nog twintigste in Parijs-Roubaix - de aandacht van Team Sky, de duurste ploeg van het peloton die met de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Britten Luke Rowe en Ian Stannard al wat mannen in huis had die zich thuis voelen op de Vlaamse kasseien.



Vrije rol

'Michal is de kopman zondag. Ik hoop op een vrije rol, daarin functioneer ik het beste', vertelt Van Baarle, die zich in Milaan-Sanremo opofferde op verzoek van Kwiatkowski. 'Hij wilde dat ik tempo maakte op de Cipressa, dat was achteraf niet de juiste keuze.'

Alles is tot in de puntjes geregeld Dylan van Baarle – wielrenner Team Sky

In de Ronde van Vlaanderen gaat het anders, weet Van Baarle. 'Daar moet je gewoon op de juiste momenten voorin zitten.' Om te weten waar dat is hoeft hij het parcours vrijdag niet te verkennen. 'Voor mij is het hooguit het geheugen opfrissen en even kijken hoe de wegen erbij liggen.'

Kok

Als nieuwkomer bij Sky merkte Van Baarle dat er net iets meer kan dan bij Cannondale, de ploeg waarvoor hij de jaren ervoor reed. 'Alles is tot in de puntjes geregeld. Het materiaal, de kleding en we hebben bijvoorbeeld het hele Belgische voorjaar de beschikking over een eigen kok.'

Maar het is ook de ploeg die onder vuur ligt door de affaire rond Chris Froome, die koerst terwijl hij mogelijk een dopingschorsing tegemoet kan zien. 'Ik reed met hem in de Ruta, dan praat je er wel even over. Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, voor iedereen eigenlijk.'

