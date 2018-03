Heftige tijd voor kippenboer Martjan: 'Dieren ruimen was een kerf in mijn ziel'

STOLWIJK - Er is weer een voorzichtige glimlach zichtbaar op het gezicht van Martjan Snoeks. Hij is trots op zijn familiebedrijf met legkippen en melkvee, dat het het afgelopen jaar niet makkelijk heeft gehad. Zoals zoveel kippenboeren liep hij grote schade op door de Fipronil-affaire. Enkele weken geleden kwam daar ook de dreigende vogelgriep nog eens bovenop. Maar Snoeks is optimistisch: het einde is in zicht.

Het begint in de zomer van 2017, als het verboden middel Fipronil wordt aangetroffen in kippeneieren. De eieren zijn afkomstig van verschillende houderijen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Pluimveebedrijven in heel Nederland worden geblokkeerd, kippen worden geruimd en eieren worden teruggehaald. Ook Martjan Snoeks moet toezien hoe zijn vrije-uitloopkippen worden geruimd.



Kippen weer binnen

'Een kerf in je ziel', noemt Snoeks het. 'Het afgelopen jaar zijn er beslissingen genomen die je niet zou willen nemen. Er zijn kippen geruimd, dat beeld blijft op je netvlies zitten.'

Ook financieel was het een flinke strop, maar het familiebedrijf blijkt behoorlijk veerkrachtig. Enkele weken geleden kwam daar ook de angst voor vogelgriep bij. Snoeks kreeg nieuwe kippen en richtte zijn stallen opnieuw in. En toen was er de vogelgriep. De dieren in Stolwijk zijn niet besmet, maar moesten worden opgehokt. De kippen van Snoeks zitten dus binnen en mogen niet naar buiten, zoals een vrije-uitloopkip normaal wel mag.



Optimisme

Toch overheerst het optimisme. 'Het was heftig, maar de afgelopen week hebben we voor het eerst weer eieren kunnen leveren. Eindelijk is weer de tijd aangebroken van vooruit kijken, de dagelijkse dingen weer doen. Gewoon de normale beslommeringen', vertelt een opgeluchte Martjan Snoeks.

Over de vogelgriep maakt hij zich niet al te druk. Vrijdag werd bekend dat sommige gebieden in Nederland weer worden vrijgegeven. Dat geldt niet voor de Krimpenerwaard, want daar zijn teveel watervogels. 'Smienten zijn een flinke besmettingshaard', vertelt de kippenboer. 'Maar ik heb goede hoop dat het in de zomer weer goedkomt.'



Eieren verkopen

Ondanks dat zijn kippen momenteel binnen zitten, mag hij de eieren voorlopig blijven verkopen als 'vrije-uitloopeieren'. Dat mag tot zestien weken na het begin van de ophokplicht. 'Die begon bij ons op 9 februari, dus zover zijn we nog niet.' En als het wel gebeurt, dan moet er 'scharreleieren' op de doosjes worden gezet.