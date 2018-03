Is Goede Vrijdag eigenlijk een vrije dag?

REGIO - Misschien herken je het wel. Op witte donderdag zit je buurman gezellig met een biertje op de bank weekend te vieren, terwijl jouw wekker de volgende ochtend gewoon om 7.00 uur gaat omdat je op tijd moet werken. Als je dan op de ochtend van Goede Vrijdag in je auto stapt, is de kans groot dat je lekker door kunt rijden omdat er nergens files staan. Op straat is het uitgestorven. En dan denk je ineens: 'Is iedereen vandaag vrij ofzo?'

Is Goede Vrijdag nu wel of geen officiële vrije dag? De officiële website van de Rijksoverheid geeft hier een duidelijk antwoord op: Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar niet iedereen is die dag vrij. Dat hangt af van het bedrijf of de branche waarin je werkt.

Werk je in het onderwijs? Dan ben je gegarandeerd vrij. Scholen en universiteiten zijn dicht. Als je bij de gemeente werkt, dan ben je vandaag zeer waarschijnlijk ook lekker thuis, op de camping of op de meubelboulevard. De gemeentehuizen zijn namelijk allemaal dicht.



Wie werken wel?

De harde werkers vind je op Goede Vrijdag bijvoorbeeld in de winkels en in de recreatiebranche. Voor hen is deze dag een hele belangrijke en dus wordt er gewerkt op volle toeren. Net als in de zorg, bij politie en de brandweer, want dat werk gaat altijd door.

Natuurlijk blijven er ook twijfelgevallen. Als je precies wilt weten of je op Goede Vrijdag vrij bent of moet werken, kijk dan even in je contract of cao. En mocht je het je afvragen: bij Omroep West wordt gewoon gewerkt.

Dit artikel is tot stand gekomen na een tip via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op www.omroepwest.nl/facebooklive.