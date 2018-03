Tommie Christiaan the day after The Passion: 'Je weet niet wat je meemaakt'

TER AAR - Zijn optreden als Jezus in 'The Passion' was de rol van zijn leven. Tommie Christiaan uit Ter Aar was voordat de liveshow begon op televisie niet echt zenuwachtig. 'De crew waarmee je werkt is best intiem. Maar zodra het begint en je al die duizenden mensen ziet binnenstromen en weet dat er dan waarschijnlijk 3 miljoen mensen thuis zitten te kijken. Ja toen werd ik superzenuwachtig', zegt Tommie een dag na de uitzending.

'Het is een ander soort spanning' vervolgt hij. 'Je bent zo bewust van alles wat je doet. Ik ben blij dat ik best al wat ervaring heb, want ik kon dan mijn emoties onder bedwang houden en als acteur de controle houden over mijn rol.'

Tommie is niet religieus, maar wel spiritueel. De afgelopen twee maanden is hij gegroeid in de rol van Jezus, maar ook vooral heel dicht bij zichzelf gebleven. 'Ik was heel blij met het thema 'Ik zie jou'. Jezus was iemand die iedereen aanvaardde zoals hij of zij was. Dat concept is mooi. Ik ben nu ook kritischer naar mezelf gaan kijken. Je moet tijd nemen voor je medemens, iedereen zien zoals die is.'



Een bijzonder moment

Tommie stond aan het einde van 'The Passion' op het dak van de Amsterdam ArenA. 'Ik keek naar beneden en zie al die hoofden als speldenkoppen omdraaien en naar boven kijken. Al die telefoons die dan aangaan om te filmen. Die spots. Nou dan weet je niet wat je meemaakt. Het is dan echt een rock and roll-moment.'

En wat nu? 'Dit is een once in a life time-ding. Daar gaat niks meer overheen. Maar ik heb nu mijn EP uit, in oktober gaat mijn theatertour van start. Hij werkt hard aan zijn solocarrière, hoopt ooit grote concerten te geven, misschien Vrienden van Amstel te mogen doen. Maar tot die tijd geniet hij van alles wat hij op muzikaal gebied mag bereiken.

