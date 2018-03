Alex, Philip en Jan spelen tegen Manchester United en Juventus: 'We hebben heel erg goed getraind'

DEN HAAG - Ze zijn er helemaal klaar voor, jeugdspelers Jan, Alex en Philip van voetbalclub HVV uit Den Haag. Zaterdag wordt het sterrentoernooi van de club gespeeld en nemen de Haagse voetballers het onder andere op tegen de jeugdspelers van Manchester United, Juventus en Club Brugge.

De spelers zijn vol vertrouwen: 'We hebben een betere kans dan twee jaar geleden', zei Philip vrijdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West. 'We hebben heel erg goed getraind. We hebben ook een goede trainer', vult Alex aan. Ook Jan heeft er superveel zin in.

Het sterrentoernooi van HVV wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Spelers uit de Onder 9 en Onder 10 van diverse internationale topclubs en eredivisieclubs nemen het tegen elkaar en tegen HVV op. 'We hebben een ambitieuze jeugdopleiding. Het is leuk om jezelf te meten met de beste teams van Europa. Je rent net wat harder voor een potje tegen Manchester United', zegt Brian Joseph van de voetbalvereniging.



Zoontjes van bekende spelers

De club kijkt vol spanning uit naar de voetbalkunsten van zoontjes van bekende spelers. Vorig jaar stond Patrick Kluivert langs de lijn voor zijn zoon Shane, die bij Paris Saint-Germain speelt.

'De zoon van Ruud van Nistelrooij doet dit jaar mee', zegt Brian Joseph. 'En misschien wel de zoon van Jon Dahl Tomasson, die in de jeugd van Excelsior speelt. Het is vooral leuk om supporters uit verschillende culturen mee te zien leven met al die teams.'



Sterrentoernooi

Het toernooi wordt zaterdag om 8.45 uur geopend met een openingsceremonie bij de voetbalvelden aan de Van Hogenhoucklaan in Den Haag. Tussen 10.00 en 16.30 uur wordt er gevoetbald. Toeschouwers mogen gratis komen kijken.

LEES OOK: Patrick Kluivert langs de lijn bij Haagse club HVV tijdens wedstrijd zoontje Shane