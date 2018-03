Vader verdacht van verminken penis 1-jarige stiefzoon

KATWIJK - Katwijker Nicolaas K. (39) wordt verdacht van het verminken van de penis van zijn stiefzoon. De voorhuid van het jongetje, toen een jaar oud, was doorgesneden en losgeraakt. K. stond vrijdag voor het eerst voor de rechter. Hij zei tijdens de zitting het 'verschrikkelijk te vinden' en houdt vol echt niet te weten wat er gebeurd is.

K. zou eerder gezegd hebben dat het jongetje met zijn penis tussen de deur had gezeten. Maar volgens zijn advocaat was dat slechts 'gissen' wat zijn cliënt deed. K. wilde tijdens de zitting geen verdere verklaring afleggen, hij vond dat zijn woorden eerder al eens verdraaid waren. De Katwijker wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangeklaagd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het jongetje.

De advocaat van K. schetste op de zitting een alternatief scenario. Volgens de raadsman was er sprake van het medisch verschijnsel 'haartourniquetsyndroom'. Daarbij wordt een lichaamsdeel afgekneld door bijvoorbeeld een haar. Dat kan volgens de advocaat leiden tot verwondingen, en in het ergste geval zelfs amputatie.



Onterecht in verband met mishandeling

Het komt volgens de raadsman vooral voor bij tenen van jonge kinderen, maar soms ook bij geslachtsdelen. 'Door onbekendheid brengt men dit vaak onterechte in verband met kindermishandeling', zei de advocaat. En dat is volgens hem ook hier het geval.

De officier van justitie zette vraagtekens bij dit syndroom. Het afknellen kon wel verklaard worden door een haar of een draad, maar het zou volgens haar niet verklaren waarom de voorhuid helemaal was afgestroopt. 'Er moet dan getrokken zijn aan het voorwerp', zei ze.



Nieuwe deskundige?

Ook de deskundige die onderzoek had gedaan, was niet op het syndroom ingegaan. De advocaat eiste daarom ook dat er een nieuwe deskundige gehoord zou worden over dit syndroom. Maar de rechtbank wees dat verzoek af. Wel mogen er aanvullende vragen worden gesteld aan de deskundige die zich al in de zaak had verdiept.

Verder wordt op verzoek van de advocaat ook het 112-gesprek uit december 2016 nog eens afgeluisterd. Hij is ervan overtuigd dat het 'ontlastende verklaringen' voor K. bevat. Op verzoek van het Openbaar Ministerie wordt K. onderzocht door een psycholoog of psychiater. De advocaat van de verdachte heeft al aangegeven dat K. daar niet aan mee gaat werken. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting is.

