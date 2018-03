Celstraf geëist voor Bollenstreek-inbreker

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 48 maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk, tegen een 55-jarige man uit Sassenheim. Hij wordt verdacht van meerdere inbraken en andere delicten in de Bollenstreek. De man stond donderdag voor de rechter.

De Sassenheimer heeft een flinke lijst van verdenkingen op zijn naam staan. Zo wordt hij verdacht van een vijftal inbraken: in een woonhuis in Rijnsburg, een kantoor in Katwijk, een bestelbus in Noordwijkerhout, een supermarkt in Sassenheim en een apotheek in Noordwijk.

Ook staat hij terecht voor het stelen van een auto in Sassenheim, een mishandeling in diezelfde plaats en twee verdenkingen van heling. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs tegen de man. Zo is zijn DNA gevonden op een nepwapen waarmee hij een bewoner bedreigde tijdens de inbraak in Rijnsburg.



Hoge eis

De verdachte had het er maar druk mee: hij pleegde al deze feiten in minder dan een half jaar tijd, tussen mei en oktober 2017. Sinds zijn aanhouding in oktober zijn de misdaadcijfers in Sassenheim en omgeving dan ook gekelderd. Dat blijkt uit cijfers van het veiligheidshuis die de officier van justitie tijdens de zitting aanhaalde, meldt het OM.





Volgens het OM is de straf zo hoog, omdat de officier van justitie vreest voor herhaling. De verdachte heeft persoonlijkheidsproblemen. Daarom moet hij zich van de officier regelmatig melden, moet hij zich later onderzoeken en begeleid wonen. Houdt de verdachte zich niet aan deze voorwaarden, dan moet hij die acht maanden ook uitzitten. De uitspraak is over twee weken.