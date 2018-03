Deel dit artikel:











Groep de Mos doet Haagse stropdas weg: 'Groen en geel staan mij niet' Rachid Guernaoui (l) en Richard de Mos (r). | Foto: Omroep West Top vijf kieslijst Groep de Mos Foto: Groep de Mos

DEN HAAG - De eerste daad van de kersverse fractie-Groep de Mos in Den Haag is het aan banden leggen van de bedrijfskleding van de partij. De vier raadsleden die de afgelopen vier jaar al in de raad zaten droegen tijdens raadsvergaderingen een groengele stropdas. Maar de nieuwe fractie heeft daar een streep doorgezet. De Groep de Mos-dassen ontbraken donderdagavond dus tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Ze waren de vorige raadsperiode niet te missen, de vier mannen van Groep de Mos. Keurig in pak en een strak geknopte groengele stropdas. Maar dat is niet meer. De nieuwe fractie die uit acht raadsleden bestaat, wil deze bedrijfskleding niet. Voor de dames uit de fractie is geen alternatief voor de stropdas gevonden dat de goedkeuring kon wegdragen en ook de heren stonden wat sceptisch tegenover de groengele das.



'Niet stijlvol' 'Groen en geel zijn niet de kleuren die mij goed staan', zegt Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs. 'Maar de kleuren zitten wel in mijn hart.' Ook fractiegenoot Jelle Meinesz gaat de groengele stropdas niet missen. 'Helemaal niet.' Nino Davituliani zou zich niet prettig hebben gevoeld met bijvoorbeeld een groengeel sjaaltje. 'Ik vind het niet echt stijlvol.'

Fractiebesluit Over de groengele das is uiteindelijk gestemd in de fractie. En de uitslag is in het nadeel uitgevallen voor de Groep de Mos-das. Daar legt partleider Richard de Mos zich bij neer. 'We zijn een democratische partij.' En de conclusie dat De Mos c.s. de afgelopen jaren voor gek hebben gelopen neemt hij niet voor zijn rekening. De Mos: 'Zeker niet. Het is een hele mooie stropdas met hele mooie kleuren. Ik heb hem nog thuis en er zijn nog altijd veel mooie vrouwen die ernaar kijken. En voor belangstellenden: hij is nog te bestellen.'





