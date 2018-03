Deel dit artikel:











Bezorger beroofd van mobiele telefoons in Voorburg De politie doet onderzoek na een overval op de Von Geusaustraat in Voorburg | Foto: Regio15

VOORBURG - Op de Von Geusaustraat in Voorburg is vrijdagmiddag een 25-jarige bezorger in zijn bestelbus overvallen. De overvaller bedreigde hem met een vuurwapen, nam mobiele telefoons mee en sloot het slachtoffer op in zijn bus.

De bezorger raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel erg geschrokken. De overvaller had zijn gezicht bedekt. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur. Hij is tussen de 25 en 30 jaar en ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg een sjaal, een zwarte muts, zwarte kleding en had een stoppelbaardje.