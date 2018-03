VOORBURG - Op de Von Geusaustraat in Voorburg is vrijdagmiddag een bezorger overvallen. Hij raakte niet gewond, meldt de politie.

De man werd overvallen in zijn bestelbus. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie is op zoek naar de verdachte.

Het zou gaan om een negroïde man tussen de 25 en 30 jaar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en droeg een sjaal, een zwarte muts, zwarte kleding en had een stoppelbaardje.