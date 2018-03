Deel dit artikel:











Vrijspraak voor betrokkenheid schietpartij Café La Suegra Schietpartij op de Herenstraat in Den Haag, één man overleden | Foto: Regio15

DEN HAAG - Mildred M. (43) uit Capelle aan den IJssel is door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Café La Suegra op de Herenstraat in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie zou M. hoofdverdachte Robertico 'Tico' Inesia hebben geholpen met vluchten en had ze drie wapens in huis. Het OM had een jaar cel geeïst.

Bij de schietpartij in juli 2015 kwam de Haagse Curaçaoënaar Jursley Cijntje (31) om het leven. Een ander raakte zwaargewond. M. werd ervan verdacht dat ze het wapen in haar broek naar binnen smokkelde, waarmee de schutter Robertico 'Tico' Inesia later de fatale schoten zou hebben gelost. Ook werd M ervan verdacht dat ze 'Tico' hielp vluchten naar het buitenland. Inesia is sinds de schietpartij spoorloos en zou mogelijk in de Dominicaanse Republiek of Colombia zijn. De rechtbank zag onvoldoende bewijs en heeft de vrouw op alle verdenkingen vrijgesproken.