'Gouden' Jeroen Kampschreur: 'Nu nog even m'n havo halen'

Oranjefans op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea| Foto: familie Kampschreur

Ouders paralympiër Jeroen Kampschreur moedigen hun zoon aan in Zuid-Korea | Foto: familie Kampschreur

Paralympiër Jeroen Kampschreur in actie | Foto: familie Kampschreur

LEIDERDORP - Na een gouden plak op de Spelen in Pyeongchang en een ridderorde van de Koning kan de Leiderdorpse zitskiër Jeroen Kampschreur (18) ook nog de zilveren speld van de gemeente Leiderdorp aan zijn prijzenkast toevoegen. De Leiderdorper kijkt terug op een drukke periode met veel hoogtepunten, maar de huldiging in zijn eigen dorp vindt hij toch ook wel bijzonder.

'Die huldiging was heel leuk', zegt Kampschreur thuis bij zijn ouders in Leiderdorp. 'Ik ben hier geboren en opgegroeid en als je op je achttiende dan zo'n speldje krijgt, dan ben je daar best trots op.'

Kampschreur werd zonder scheenbenen geboren, maar heeft van jongs af aan veel gesport. Eerst rolstoelbasketbal, maar hij koos daarna definitief voor het skieën.



Rollercoaster

In het ouderlijk huis is een speciaal hoekje ingericht met alle cadeaus en felicitaties die Jeroen de afgelopen dagen heeft ontvangen. 'Het zijn drukke weken geweest', zegt hij. 'Ik heb echt een hele rollercoaster gehad van emoties, van media-aandacht en dan moest ik nog naar school. Maar ik denk dat het nu snel wel wat afneemt.'

Op de korte termijn is Jeroen van plan om zijn havo-diploma te halen. 'Ik sta er goed voor, maar het moet nog wel even gebeuren.' Met sporten wil hij zeker doorgaan. 'Ik wil mezelf weer verbeteren en over vier jaar hoop ik dan weer goud te halen op de Spelen.'