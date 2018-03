Deel dit artikel:











Deelname Volvo Ocean Race is loodzwaar: '24 uur per dag racen' Gerd-Jan Poortman te gast in TV West Sport

DEN HAAG - De deelnemers aan de Volvo Ocean Race naderen de eindstreep van de zevende etappe. De tocht die is begonnen in het Nieuw-Zeelandse Auckland en eindigt in het Braziliaanse Itajaí is de zwaarste van alle etappes. 'De teams hebben te maken gehad met heel veel wind en heel hoge golven', vertelt Gerd-Jan Poortman in TV West Sport, die de race zelf drie keer meemaakte.

Naast de barre omstandigheden op het water zijn er een aantal facetten die het meedoen aan de Volvo Ocean Race enorm zwaar maken. 'Je ben 24 uur per dag aan het racen. De focus ligt continu op de race en dat is echt heel zwaar', spreekt Poortman uit eigen ervaring. 'Als je dit doet omdat je het leuk vindt, dan ben je het na een week helemaal zat. Het eten is niet lekker, je bent over het algemeen altijd moe, je hebt altijd wel ergens pijn. Alle factoren naast het winnen zijn verre van ideaal. Wij verbranden zo'n 3000 tot 8000 calorieën per dag.'

Kaap Hoorn Deze week passeerden de boten Kaap Hoorn. Team Brunel van de Nederlandse schipper Bouwe Bekking was de eerste die er langs ging. Het passeren van Kaap Hoorn is iets speciaals onder de deelnemers. Poortman: 'Als je Kaap Hoorn niet hebt gehaald, dan heb je niet rond de wereld gezeild. Het is het moment dat je terugkeert naar het noordelijk halfrond, op weg naar huis. Vanaf dit punt wordt het alleen maar warmer en zit je relatief dicht bij het land. Dat is het mooie gevoel ervan.'

Ambassadeur Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport met Poortman, die ambassadeur van Volvo Ocean Race Den Haag is. Hoe gaat de haven van Scheveningen er eind juni uit zien als de boten daar gaan finishen?