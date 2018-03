FC Lisse volop in strijd om lijfsbehoud: 'Nog 9 puntjes nodig'

LISSE - Zonder hoofdcoach Robbert de Ruiter wacht FC Lisse zaterdag de belangrijke uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Terwijl zijn ploeg vecht voor lijfsbehoud in de tweede divisie, moet de geschorste trainer nog twee duels toekijken. Die straf had nog veel hoger uit kunnen vallen, ware het niet dat de club daartegen in beroep ging.

In eerste instantie was De Robbert maar liefst drie maanden geschorst na zijn rode kaart in het uitduel met Jong Sparta Rotterdam. FC Lisse tekende protest aan bij de KNVB, waarna de strafmaat werd verlaagd naar vier wedstrijden. 'Eigenlijk had ik verwacht dat het echt met een sisser zou aflopen', aldus De Ruiter. 'Achteraf vind ik vier potjes nog steeds heel veel, maar dit is stukken beter dan het was.'

Voorlopig is FC Lisse nog 'veilig'. Het staat elfde met 31 punten en gaat zaterdag op bezoek bij de nummer negen, die drie punten meer heeft. 'Nog een puntje of negen, dan hoeven we niet meer naar onderen te kijken', denkt middenvelder Lars Rauws. De Ruiter heeft ingezet op een puntengemiddelde van 1,25 per wedstrijd. Dat zou uiteindelijk zo'n 42 punten op moeten leveren. 'Dan eindigen we boven de streep. Daar ben ik van overtuigd.'

