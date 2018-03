Voorbeschouwing ADO - AZ: Becker, Kanon en Ebuehi weer beschikbaar voor Groenendijk

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk kan tegen AZ weer beschikken over Wilfried Kanon, Tyronne Ebuehi en Sheraldo Becker. Naast de al langer geblesseerde Ricardo Kishna is ook Tom Beugelsdijk niet inzetbaar zaterdagavond.

Vermoedelijke opstelling:

Kanon en Ebuehi keren sowieso terug in de basisopstelling van ADO Den Haag. Indien Becker geen terugslag krijgt na de vrijdagtraining start de buitenspeler na weken afwezigheid ook weer. Achterin neemt Nick Kuipers de plek van de geblesseerde Tom Beugelsdijk in.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'AZ is aan een prima seizoen bezig. Dat resulteert in jongens als Til, Weghorst en Bizot die naar het Nederlands elftal gaan. Van Ronaldo naar ADO? Ja, zo werkt dat. De ene week speel je voor 80.000 bezoekers en een week later voor 10.000.'

Vorig seizoen:

In de elfde speelronde verloor ADO Den Haag met 1-0 van AZ. In de 87ste minuut scoorde invaller Robert Muhren de winnende treffer.



Uitgelicht:

Op 27 april 2014 won ADO voor het laatst in eigen huis van AZ. De doelpuntenmakers waren toen Mike van Duinen en Danny Holla. Namens AZ scoorde Markus Henriksen.



Mis niks van ADO Den Haag – AZ:

