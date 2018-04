KIJK LIVE MEE: Help Jet door Moerwijk in Van de Kaart

DEN HAAG - Volg hier de speciale LIVE special van Van de Kaart. Jet Sol start om 10.30 uur in het Niek Engelschmanpark in Den Haag. Bereikt ze haar eindpunt: Atletiekvereniging AV Sparta in het Zuiderpark?

Al seizoenen lang loopt Jet gaat met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van der Knaap in het programma Van de Kaart in een kaarsrechte lijn door de regio. Ze gaat door huizen, klimt over de schutting en zwemt door het water.

Eerdere klimpartijen waren in het tv-programma te zien, maar nooit eerder was elke stap live in beeld. Vandaag wel! Het eindpunt is de obstakelrun van Atletiekvereniging AV Sparta. Zal Jet dat bereiken? Of strandt ze onderweg?



Help Jet

Wil je Jet helpen? Reageer dan op Facebook. Als je bijvoorbeeld een bootje of ladder voor haar hebt. Ook kun je daar vragen aan Jet stellen. Fans van het programma zijn welkom bij de atletiekvereniging om Jet, Kees en Annelies op te wachten.

Nieuw seizoen

Van de Kaart LIVE is een spectaculair begin van het zevende seizoen van het programma. De nieuwe uitzendingen zijn vanaf donderdag 5 april te zien op TV West en online.