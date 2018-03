Riet (81) en Dree (82) trouwden in Drievliet: 'Na de receptie gingen we meteen de speeltuin in'

Het echtpaar trouwde in Drievliet. Still Omroep West

DEN HAAG - Trouwen in Drievliet. Dat deden Riet (81) en Dree (82) bijna zestig jaar geleden. Vrijdag waren ze even terug in het attractiepark - dat dit jaar 80 jaar bestaat- om herinneringen op te halen. Even terug in de botsauto's, net als in 1959 toen ze er trouwden. 'Geweldig! Net als in de goede oude tijd', roept Riet uit.

De twee waren pas net geboren toen Drievliet de deuren opende in 1938. Op hun elfde mochten ze voor het eerst naar het pretpark toe. Ze hadden net genoeg geld gespaard om voor een keer het park te mogen bezoeken. Ze waren meteen verkocht en die liefde voor het park kreeg in 1959 een bijzondere vorm. Dree en zijn Riet trouwden in het park en trakteerden hun gasten op een dagje 'in de speeltuin'. 'De bruiloft, de receptie. Alles was in het park', zegt Riet. 'Na de receptie gingen we met iedereen de speeltuin in. Dat was het leukst van de hele bruiloft.'

En nu gaan ze in 2018 even weer in een paar attracties, net als toen. Het echtpaar geniet er zichtbaar van. 'Prachtig. Als ik dit had geweten, had ik mijn hoed weer meegenomen', grapt Dree.

Meer over de geschiedenis van Drievliet hoor je zaterdagochtend in het radioprogramma UIT! van Radio West, waar directeur Jos Faaij te gast is.

