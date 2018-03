Veel schade in ambassade Kameroen na grote brand

Deel dit artikel:











In de Ambassade van Kameroen in Den Haag is vrijdagnacht band uitgebroken. | Foto Regio15

DEN HAAG - In de ambassade van Kameroen aan de Amaliastraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De brandweer werd omstreeks 04.00 uur gealarmeerd. De brand was rond 7.00 uur onder controle, maar de schade in het pand is groot.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was er op dat moment niemand in het gebouw aanwezig en zijn er dus ook geen gewonden gevallen. Wel moesten drie buren voor de zekerheid hun huis verlaten. De brand is uitgebroken in een meterkast op de begane grond en trok vervolgens via een leidingschacht naar boven. Dat maakte het moeilijk om het vuur onder controle te krijgen, aldus de woordvoerder. Vandaar ook dat de brandweer met veel materieel en mensen uitrukte. Vier spuitwagens en diverse andere voertuigen waren aanwezig. En in totaal zijn minstens veertig brandweerlieden ter plekke. Zij sloopten onder meer plafonds om de vuurhaarden op te sporen.

Statig woonhuis Het pand is een Rijksmonument en werd gebouwd door Johannes Jacobus Delia die in die periode veel woningen in dit deel van de stad bouwde. Het wordt omschreven als een 'statig woonhuis'. De ambassade dateert uit de periode rond 1860 en heeft 'oudheidkundige waarde'.