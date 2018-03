Identiteit slachtoffer fataal ongeluk met vrachtwagen bekend

TER AAR - De automobilist die donderdag overleed bij een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto op de Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar is een 48-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Dat heeft de politie zaterdag bekend gemaakt.

De Alphenaar overleed ter plaatse. De 47-jarige chauffeur van de vrachtwagen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, over zijn identiteit of verwondingen is verder niets bekend gemaakt.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.