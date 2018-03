LIVEBLOG: ADO Den Haag - AZ

Tyronne Ebuehi (ADO) eerder dit seizoen in actie tegen AZ (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Na de interlandbreak hervat ADO Den Haag zaterdag de competitie tegen AZ. De trainer van de Alkmaarders is een bekende: John van den Brom. Hij doet het met AZ dit seizoen verdienstelijk, net als Fons Groenendijk dat doet met ADO Den Haag. De komende weken zullen voor hem en zijn ploeg in het teken staan van het behalen van play-offs voor Europees voetbal.

Het duel tussen de nummers acht en drie van de eredivisie begint om 20.45 uur en is live te volgen via 89.3 Radio West. Ook via onderstaand liveblog mis je niets van de wedstrijd.