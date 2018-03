Minister twittert boos over dronken vrachtwagenchauffeur: 'Schandalig!'

Beeld: AS Media

ZOETERWOUDE-DORP - 'Schandalig!' Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft zaterdag in een boze tweet gereageerd op de dronken vrachtwagenchauffeur die inreed op hulpvoertuigen op de A4.

De chauffeur negeerde de rode kruizen boven de weg en ramde auto's van de politie en Rijkswaterstaat. Die waren op dat moment aan het helpen bij een ongeval op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. Niemand raakte gewond. De chauffeur bleek onder invloed te zijn van drank en drugs.

'Ongelooflijk. Niet te bevatten dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet', schrijft de minister op Twitter. Het is niet voor het eerst dat de bewindsvrouw van de VVD-huize zich uitspreekt over het onderwerp, Van Nieuwenhuizen pleit namelijk voor een hardere aanpak van rijden onder invloed.