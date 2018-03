Deel dit artikel:











Opstelling ADO: Ebuehi en Kanon terug in basis, Becker en Beugelsdijk nog te geblesseerd ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Met Tyronne Ebuehi en Wilfried Kanon terug in de selectie start ADO Den Haag om 20.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen AZ. Ebuehi is hersteld van zijn blessure en Kanon is terug van een schorsing.

Geschreven door Michel la Faille

Sheraldo Becker is nog te geblesseerd om te spelen. Zijn plek wordt ingenomen door Thijmen Goppel. Over Tom Beugelsdijk kan trainer Fons Groenendijk ook nog niet beschikken. De Haagse verdediger heeft nog teveel last van een hamstringblessure. Nick Kuipers is (wederom) zijn vervanger in het hart van de defensie. Opstelling ADO Den Haag: Robert Zwinkels; Tyronne Ebuehu, Wilfried Kanon, Nick Kuipers, Aaron Meijers; Danny Bakker, Abdenasser El Khayati, Lex Immers; Thijmen Goppel, Bj¢rn Johnsen, Erik Falkenburg Opstelling AZ: Marco Bizot; Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Ron Vlaar, Owen Wijndal; Fredrik Midtsj¢, Guus TIl, Teun Koopmeiners; Alireza Jahanbakhsh, Wout Weghorst, Oussama Idrissi.

