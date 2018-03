Scheveningen stunt tegen Spakenburg, Quick Boys loopt in op koploper

REGIO - Scheveningen heeft in de derde divisie zaterdag voor een stunt gezorgd door koploper Spakenburg te kloppen. De formatie van coach John Blok bezorgde de nummer één van de ranglijst een 2-0 nederlaag. Quick Boys deed ook goede zaken. De Katwijkers wonnen met 0-1 van Harkemase Boys en lopen, mede door de winst van Scheveningen, in op Spakenburg.

Bij de wedstrijd tussen Spakenburg en Scheveningen vielen in de eerste helft geen doelpunten. Na rust ging Scheveningen wat opportunistischer spelen en die tactische zet van Blok was uiteindelijk goud waard. Twee goals van Tim Peters en Mehmet Aldogan brachten Spakenburg in de problemen, dat in het laatste half uur van de wedstrijd niets terug kon doen.

Quick Boys werd halverwege het eerste bedrijf in het zadel geholpen door Jesse Renken, speler van Harkemase Boys. Na een vrije trap van Quick Boys kwam de Friese verdediger niet lekker uit met zijn passen en werkte de bal achter zijn eigen doelman. Het was de enige treffer van de middag in Harkema.

Derde divisie zondag

Zondag-derdedivionist Quick kwam ook zaterdag al in actie. De Hagenaars hebben een dubbel programma dit paasweekeinde en spelen ook maandag een wedstrijd. Tegen JVC Cuijk leek Quick na de eerste 45 minuten spelen al op rozen te zitten. Het stond met 2-0 voor én het speelde met een man meer. Joost de Gelder was tweemaal trefzeker vanaf de penaltystip.

Toch wankelde Quick in de tweede helft. JVC Cuijk kreeg na de rust kansjes, drong wat aan en maakte ook de aansluitingstreffer. Dichter bij dan dat kwamen de bezoekers alleen niet, ondanks dat ook Quick met een man minder verder moest. Virgil Tjin-Asjoe schoot niet veel later de 3-1 binnen en stelde daarmee de zege veilig.

Scoreverloop Harkemase Boys - Quick Boys 0-1 (0-1): 0-1 Renken (eigen doelpunt)

Scoreverloop Spakenburg - Scheveningen 0-2 (0-0): 0-1 Peters, 0-2 Aldogan

Scoreverloop Quick - JVC Cuijk 3-1 (2-0): 1-0 De Gelder (strafschop), 2-0 De Gelder (strafschop), 2-1 Renirie, 3-1 Tjin-Asjoe