FC Lisse verspeelt dure punten in strijd om lijfsbehoud

LISSE - In de strijd om het lijfsbehoud in de tweede divisie heeft FC Lisse zaterdag steken laten vallen. Zonder de geschorste hoofdtrainer Robbert de Ruiter werd de belangrijke wedstrijd tegen Excelsior Maassluis, directe concurrent van de Lissenaren, met 2-0 verloren.

Met wat fortuin kwam Excelsior Maassluis in de eerste helft op voorsprong. Via een corner werkte Daan Smith wat gelukkig de openingstreffer binnen. De score werd door de Maassluizenaren in de tweede helft verdubbeld. Nadat een kopbal eerst nog van de lijn werd gehaald, was Kevin Dercks via de rebound alsnog trefzeker.

Excelsior Maassluis kreeg daarna kansen op meer, maar liet het na de wedstrijd in het slot te gooien. FC Lisse stelde er wat kansen betreft maar bar weinig tegenover, waardoor de ploeg kansloos ten onder ging en de komende weken nog hard aan de bak moet.

Scoreverloop Excelsior Maassluis - FC Lisse 2-0 (1-0): 1-0 Smith, 2-0 Dercks