Rijnsburgse Boys krijgt oorwassing van Jong Sparta Rotterdam

RIJNSBURG - Het paasweekeinde is voor Rijnsburgse Boys in mineur begonnen. De tweededivionist kreeg zaterdagmiddag met 6-0 op de broek van Jong Sparta Rotterdam. Het betekende meteen de grootste nederlaag van het seizoen en de vierde grote verliespartij.

In de eerste helft had niemand kunnen bedenken dat Jong Sparta met zes doelpunten verschil zou gaan winnen. Bij rust stond het slechts 1-0 voor de Spartaanse beloften en leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Rijnsburgse Boys.

Maar in de tweede helft hield de defensie van Rijnsburg niet voor het eerst dit seizoen open huis. In een tijdsbestek van een kwartier kon Jong Sparta vier keer raak schieten en legde het Rijnsburg uiteindelijk zeer eenvoudig over de knie.



Dubbel programma

Rijnsburg heeft een dubbel programma dit weekend. Maandag staat om 18.00 uur de thuiswedstrijd tegen FC Lienden op het programma.

Scoreverloop Jong Sparta - Rijnsburgse Boys 6-0 (1-0): 1-0 Ache, 2-0 Alhaft, 3-0 Boukhari, 4-0 Harroui, 5-0 Alhaft, 6-0 Harroui