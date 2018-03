Deel dit artikel:











TOP naar finale Korfbal League, beslissingswedstrijd Fortuna TOP viert feest na bereiken finale Korfbal League (Foto: OrangePictures)

SASSENHEIM - TOP/SolarCompleet staat voor het vijfde jaar op rij in de finale van de Korfbal League. De Sassenheimers wonnen zaterdagavond in Amsterdam met 19-17 van Blauw-Wit. Vorige week was TOP in de kruisfinales al met 34-23 te sterk voor Blauw-Wit.

Geschreven door Michel la Faille

Volgende week zaterdag treft de regerend landskampioen uit Sassenheim Fortuna/Delta uit Delft of PKC/SWKGroep uit Papendrecht. Fortuna won vorige week het heenduel, maar ging zaterdagavond in eigen huis onderuit: 16-28. Komende dinsdag staat een beslissingswedstrijd gepland in de best-of-three-serie. Mogelijk wordt de eerste overwinning van Fortuna nog geschrapt. PKC heeft protest tegen de nederlaag aangetekend, omdat Fortuna één keer te veel heeft gewisseld. De korfbalbond beslist over een aantal dagen of de wedstrijd wel of niet (gedeeltelijk) moet worden overgespeeld.