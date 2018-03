ANWB: paasdrukte valt waarschijnlijk mee dit jaar

DEN HAAG - Het zijn traditioneel momenten waarop veel mensen op pad gaan: de paasdagen. En vooral Tweede Paasdag komt dan vaak voorbij in de verkeersinformatie. Maar kunnen we dat dit jaar ook verwachten? De ANWB denkt van niet.

'We verwachten wel her en der wat opstoppingen, maar veel zal het niet zijn', zegt Dennis Mooij van de ANWB. Volgens hem moeten we op Tweede Paasdag vooral rekening houden met wat vertraging bij de diverse meubelboulevards en Ikea in Delft.

Bij de Keukenhof in Lisse verwacht Mooij - in tegenstelling tot vorig jaar - geen problemen. 'Die is al een paar weken open, maar daar hebben we nog niet veel van gemerkt.' Het einde van Tweede Paasdag kan wel iets drukker worden. Mooij: 'Dan gaan voornamelijk veel Duitsers weer terug naar huis.'



Koud

Volgens Tom van der Spek van Weer.nl is er tijdens de paasdagen weinig reden om buiten te vertoeven. 'Op Eerste Paasdag hebben we te maken met koudere lucht en veel bewolking. In de ochtend kan er ook af en toe een beetje regen vallen.' Het wordt 7 tot 8 graden in de regio.

Voor Tweede Paasdag zijn de voorspellingen van Van der Spek niet veel beter. In de nacht is het koud en kan het aan de grond zelfs een beetje vriezen. 'Tweede Paasdag is het bewolkt en in de loop van de dag kan het gaan regenen. Het wordt dan 10 tot 11 graden.'