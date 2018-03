Deel dit artikel:











Verdachten liquidatie broer kroongetuige Mocro-maffia op A13 en in Westland opgepakt Onderzoek liquidatie Reduan B. in Amsterdam-Noord | Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft de vermoedelijke schutter van de liquidatie van Reduan B. gearresteerd. Reduan B. is de broer van Nabil B., de kroongetuige in de Mocro-maffia-zaak. Twee medeverdachten zijn in onze regio aangehouden. Een 34-jarige man werd op de A13 ter hoogte van Rijswijk door het arrestatieteam opgepakt. Een tweede verdachte van 31 werd zaterdagochtend in de gemeente Westland aangehouden.

De vermoedelijke schutter, een 41-jarige man, wordt ervan verdacht Reduan B. te hebben neergeschoten. Het slachtoffer is de broer van kroongetuige Nabil B.. Hij werd donderdag vermoord in Amsterdam. De vermoedelijke schutter is opgepakt nadat dna op de plek van de liquidatie was gevonden. Het spoor kwam overeen met een profiel in de databank van de politie. Tijdens het politieonderzoek zijn meerdere automatische en handvuurwapens en andere relevante goederen in beslag genomen. De aangehouden verdachten zitten vast in volledige beperking.

Met gezin uit huis gehaald Een andere broer van de kroongetuige werd in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Haag door de politie met zijn gezin uit zijn huis gehaald en naar een veilige plek gebracht.