‘Het is een droom die uitkomt’, jeugd Haagse HVV wint van het Italiaanse Juventus

DEN HAAG - Voetballen tegen een Europese topclub, wie wil dat nou niet? Voor de jeugdspelers onder 10 jaar van het Haagse HVV is dat werkelijkheid geworden. De voetballers speelden zaterdag tegen topclubs als Manchester United en het Italiaanse Juventus. Er deden 360 voetballers mee aan het toernooi.

Het zijn niet de minste clubs die meededen: Manchester United, Werder Bremen, Juventus, Club Brugge, PSV, ADO, Sparta Genk, KAA GENT, KV Mechelen, PSV, Feyenoord, SVB Excelsior, FC Utrecht, ADO Den Haag, Willem II en natuurlijk HVV.

HVV organiseert het toernooi voor het vijfde jaar. Het Sterrentoernooi dankt zijn naam aan de sterrenstatus van de deelnemende clubs. Om mee te kunnen doen heb je een ster nodig, dat betekent dat je ooit tien landskampioenschappen moet hebben gewonnen. En dat heeft HVV in het verleden en dus mogen ze het Sterrentoernooi organiseren.

Landskampioen





Want in 1914 werd HVV voor het laatst landskampioen. In de 90ste minuut van het beslissende duel tegen Vitesse ging de Arnhemse doelman in de fout. HVV won dankzij de late treffer van Guus de Serière met 2-1. Het bleek een doelpunt van grote historische waarde. Hierdoor mag HVV de ster op het shirt dragen.

‘Het is een enorme klus om het Sterrentoernooi te organiseren’, vertelt Brian Joseph. 'Maar het scheelt dat we het met enorm veel vrijwilligers doen. Er werken zeker 150 mensen achter de schermen om het toernooi in goede banen te leiden. We hebben een kernteam van zes mensen. En wat dacht je van de 40 gastgezinnen waar de jeugdige topvoetballers kunnen logeren, het is gewoon fantastisch’.

Een wonder





De voetballers staan op het veld. Simon de keeper van HVV stopt de ene na de andere bal. De ploeg staat al snel met 1-0 voor tegen het Italiaanse Juventus. Dan gaat het fout en staan de clubs gelijk. Ze lijken aan elkaar gewaagd. De speaker telt de laatste secondes af en dan gebeurt er een klein wonder: HVV scoort. De jonge spelers zijn door het dolle: ‘Het is een droom die uitkomt, ik kan het gewoon niet geloven’, zegt Simon.

