Ruim een kwart van tunnelbuis Rotterdamsebaan geboord

DEN HAAG - Boven de grond is er niet veel van te zien. Maar onder de grond wordt nog steeds hard gewerkt aan de noordelijke buis van de Victory Boogie Woogietunnel. Op de laatste dag van maart is inmiddels 456 meter geboord van de in totaal 1641 meter.

De tunnel is onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe ontsluiting van Den Haag. De boorwerkzaamheden zijn half januari gestart aan de kant van de A13 in de richting van de Binkchorst. De boor legt zo’n tien tot twintig meter per dag af.

De bouwers lopen wel drie weken achter op schema. Onder meer het winterse weer van vorige maand gooide roet in het eten. ‘Het boren kon wel doorgaan, maar ging moeilijker omdat de installaties op het werkterrein last hadden van de vorst’, staat op de website van het project.



Westvlietweg

De enorme tunnelboor, die de naam Catharina-Amalia heeft, is Golfvereniging Leeuwenbergh zo goed als gepasseerd. Op www.waarisdeboor.nl is te zien dat de boor nu bijna bij de Westvlietweg is. Als alles meezit moet het eindpunt in de Binckhorst in juni worden bereikt.