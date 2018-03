United Vansen: 'Als ADO Den Haag Europees voetbal haalt, gaan wij extra investeren'

DEN HAAG - Bij ADO Den Haag ligt de focus momenteel op het halen van de play-offs om Europees voetbal. Maar als de Haagse ploeg zich weet te kwalificeren voor de voorronde van de Europa League, dan gaat grootaandeelhouder United Vansen extra investeren. Dat heeft Felix Wu zaterdagavond aan Omroep West laten weten.

'Ik ben blij dat we kans maken om play-offs voor Europees voetbal te spelen. Als ADO dat haalt, zou dat iets moois voor de club betekenen', vertelt Wu. Of het voor United Vansen een reden zou zijn om meer te investeren als ADO zich daadwerkelijk kwalificeert? 'Ja, als dat gebeurt, dan gaan we natuurlijk naar het investeerplan kijken.'

Bekijk zondag in de loop van de dag het gehele interview met Felix Wu op de website van Omroep West.