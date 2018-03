Deel dit artikel:











ADO Den Haag in eigen huis volslagen kansloos tegen AZ ADO Den Haag - AZ (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - 0-3 was de duidelijke eindstand zaterdagavond bij ADO Den Haag - AZ. De Alkmaarders waren een maatje te groot voor de thuisploeg. De wedstrijd was saai. Vooral in de tweede helft gebeurde geen fluit. Dat komt mede omdat de eindstand toen al was bereikt.

Geschreven door Michel la Faille

Beide ploegen gingen rusten met een 0-3 stand. Als AZ al zijn kansen had benut, was de ruststand 0-6 geweest. Achtereenvolgens scoorden Wout Weghorst, Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh in de eerste helft. Na rust kreeg alleen Lex Immers een goede kans. Tyronne Ebuehi keerde bij ADO terug in de basis na een blessure, maar viel tegen AZ opnieuw geblesseerd uit. Deze maal met een liesblessure. Over de ernst is nog niks bekend. Scoreverloop ADO Den Haag - AZ 0-3 (0-3): 0-1 Wout Weghorst (18'), 0-2 Oussama Idrissi (30'), 0-3 Alireza Jahanbakhsh (43'). Opstelling ADO Den Haag: Robert Zwinkels; Tyronne Ebuehu (Elson Hooi, 50'), Wilfried Kanon, Nick Kuipers, Aaron Meijers; Danny Bakker, Abdenasser El Khayati, Lex Immers; Thijmen Goppel, Bj¢rn Johnsen, Erik Falkenburg (Melvyn Lorenzen, 67'). Opstelling AZ: Marco Bizot; Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Ron Vlaar, Owen Wijndal; Fredrik Midtsj¢ (Mats Seuntjes, 76'), Guus TIl, Teun Koopmeiners; Alireza Jahanbakhsh (Joris van Overeem, 65'), Wout Weghorst, Oussama Idrissi (Illiass Bel Hassani, 88'). Gele kaart(en): Lex Immers (ADO Den Haag), Mats Seuntjes, Joris van Overeem (beiden AZ). Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Bjorn Kuipers. Toeschouwers: 13.115 (Cars Jeans Stadion, Den Haag).