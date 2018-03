Deel dit artikel:











Tweede Divisie: VVSB maakt misstap tegen AFC VVSB - AFC (Foto: OrangePictures)

NOORDWIJKERHOUT - Een collectieve off-day. Dat had VVSB zaterdagavond. AFC uit Amsterdam zorgde voor een 0-2 eindstand op het scorebord in Noordwijkerhout. Matthijs Jesse en Raily Ignacio scoorden in de eerste helft voor de ploeg van oud-ADO Den Haag-trainer André Wetzel.

Geschreven door Michel la Faille

Alle wedstrijden in de 26ste speelronde zijn gespeeld. VVSB blijft vijfde staan op de ranglijst, maar Hardenberg kan - als het één van zijn twee inhaalwedstrijden wint - langszij komen. Koploper Katwijk heeft 21 punten meer dan VVSB. AFC klimt naar de vijftiende plek in de Tweede Divisie. Had gat met De Dijk, dat op een directe degradatieplek staat, is opgelopen naar vijf punten. AFC heeft evenveel punten als De Treffers, dat op de veilige veertiende plek staat. Scoreverloop VVSB - AFC 0-2 (0-2): 0-1 Matthijs Jesse, 0-2 Raily Ignacio.