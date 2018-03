Fons Groenendijk na nederlaag tegen AZ: 'ADO Den Haag blijft vol voor achtste plek gaan'

DEN HAAG - 'Je moet als sportman ook wel eens je meerderen durven en kunnen erkennen.' Dat is de hele simpele maar doeltreffende analyse van ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg tegen AZ zaterdagavond.

'Zij waren op alle facetten beter. We kregen een paar kansen, maar het heeft er niet echt in gezeten. Zo eerlijk moet je zijn', aldus Groenendijk. ADO kwam voetballend tekort tegen de nummer drie uit de eredivisie. 'Dat kan je normaal compenseren met strijd, maar dat zat er vanavond niet in.' De oefenmeester roemt AZ. 'Daar zit zo veel voetbal in, veel beweging en veel vaardigheid.'

Groenendijk moet zijn ploeg letterlijk oplappen. 'We zijn niet heel erg fris op dit moment. We missen wat jongens, sommigen - zoals Ebuehi - vallen geblesseerd uit. We mogen nog steeds met de borst vooruit lopen en voor de achtste plek gaan. Maar vanavond heeft het er geen moment in gezeten.' Als ADO achtste wordt, plaatsen de Hagenaars zich voor de play-offs om te strijden voor een ticket in de Europa League volgend seizoen.